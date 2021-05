Abstimmungskampf «Hochproblematisch» und «verheerend»: Komitee lanciert Kampagne gegen «99%-Initiative» Schon bevor im Juni über die nächsten Vorlagen abgestimmt wird, eröffnet ein Komitee den Abstimmungskampf gegen die «99%-Initiative» der Juso. Diese kommt frühstens im September an die Urne. 18.05.2021, 11.25 Uhr

Die Initianten der Juso bei der Einreichung des Volksbegehrens im April 2019 in Bern. Keystone

Die Initiative sei «extrem in ihrer Forderung» und «hochproblematisch in der Umsetzung», ist sich das Komitee «Nein zu 99%» sicher. Es hat am Dienstag in Bern die Abstimmungskampagne gegen die unter dem Namen «99%-Initiative» bekannte Vorlage der Jungsozialisten (Juso) eröffnet. «Die Folgen wären insbesondere für die grosse Zahl der Schweizer Familienunternehmen sowie für die Startup- und Innovationsszene der Schweiz verheerend», heisst es in einer Mitteilung.