Bürgerliche starten Abstimmungskampf für AHV 21

Abstimmungskampf Bürgerliche sehen in der AHV-Reform auch Chancen für die Frauen Die bürgerlichen Parteien eröffneten am Freitag den Abstimmungskampf für die AHV-Reform. Kritik an der Erhöhung des Frauenrentenalters sei ungerechtfertigt, so ihre Argumentation. Peter Walthard 26.08.2022, 11.09 Uhr

Höheres Rentenalter als Gleichberechtigung: Eine bürgerliche Allianz tritt der Kritik linker Frauenorganisationen entgegen. Keystone

Die AHV befinde sich in «Schieflage», nach 25 Jahren «Reformblockaden» müsse sie nun für die kommenden Generationen gesichert werden. Mit dieser Argumentation eröffneten Vertreterinnen und Vertreter von SVP, FDP, Mitte, Grünliberalen und EVP am Freitag den Abstimmungskampf für die beiden Vorlagen zur AHV-Reform, über die das Stimmvolk am 25. September zu befinden hat.

Für die Kritik von Seiten linker Parteien, Frauenverbände und der Gewerkschaften, die AHV 21 sei eine Reform auf dem «Buckel der Frauen», zeigten die Bürgerlichen an der Medienkonferenz vom Freitag wenig Verständnis. Das Podium war entsprechend stark weiblich besetzt: Mit Nationalrat Michel Matter (GLP/GE) war nur gerade ein Mann vertreten.

Kritik an der Kritik linker Frauen

Deutliche Worte fand Nationalrätin Ruth Humbel (Mitte/AG): «Die heutige AHV basiert auf dem Gesellschafts- und Familienbild von Anfang des 20. Jahrhunderts.» Es seien Männer gewesen, die 1957 das Rentenalter der Frauen von 65 auf 64 Jahre gesenkt hatten. «Weil sie als das schwache Geschlecht galten», so Humbel. Dieselben Männer hätten zwei Jahre später mit derselben Argumentation das Frauenstimmrecht abgelehnt.

Diese Zeiten seien vorbei, so Humbel. «Verglichen mit damals haben wir Gleichberechtigung erreicht, insbesondere bei der AHV», sagte sie. Die durchschnittliche AHV-Rente einer Frau sei höher als jene eines Mannes: «Die Männer zahlen mehr ein, die Frauen erhalten mehr».

«Kuriose Abbaurechnung»

Das Argument der Linken, dass den Frauen durch die Erhöhung 26'000 Franken Rente genommen würden, bezeichnete Humbel als «kuriose Abbaurechnung». Aufgrund des höheren Lebensalters erhielten Frauen heute nämlich durchschnittlich 91'000 Franken mehr als die Männer.

Seltsam sei ausserdem, dass die Linke bei der gescheiterten Reform 2020 die Angleichung der Rentenalter noch befürwortet hatte. «Seither sind die Argumente ja nicht anders geworden», sagte Humbel. Und: «Die Angleichung des Rentenalters ist im Sinne der Gleichberechtigung längst überfällig.»

Flexibilisierung als Chance

Nationalrätin Diana Gutjahr (SVP/TG) äusserte sich ebenfalls gegen den Vorwurf des Leistungsabbaus für Frauen. Im Gegenteil bringe die Reform gerade Frauen mit tiefen Einkommen mehr Leistung und mehr Flexibilität. Damit könnten diese bei Bedarf fehlende Beitragsjahre nachholen und so ihre Rente aufbessern. «Dies könnte auch ein Anreiz sein, länger im Erwerbsleben zu bleiben», sagte Gutjahr.

Auch Nationalrätin Lilian Studer (EVP/AG) argumentierte mit der Flexibilität und verwies auf den Fachkräftemangel, mit dem die Schweizer Wirtschaft zu kämpfen habe. Die Reform erlaube es erfahrenen Berufsleuten, ihr Know-how auf eigenen Wunsch auch nach 65 noch einzubringen.

Nationalrat Michael Matter (GLP/GE) warf der Linken vor, mit dem Referendum zur Schwächung der Institution AHV beizutragen. Denn diese befinde sich schon länger in Schieflage und müsse dringend saniert werden.

2050 zahlen zwei Personen, die arbeiten, für eine Person, die Rente nimmt

Matters Ratskollegin Simone de Montmollin (FDP/GE) präsentierte die Zahlen dazu: Nach der Gründung der AHV seien 1948 auf einen Rentner noch 6,5 Beitragszahler gekommen. Heute bezahlten noch 3,2 Personen in Arbeit für eine Person im Ruhestand, bis 2050 werde sich dieses Verhältnis auf 2,1 verschlechtern.

Die AHV leide unter einer doppelten Alterung, heisst es dazu in einer Mitteilung der Bürgerlichen: Zum einen bringt die Pensionierung der Generation der Babyboomer massiv mehr Bezüger ins System, zum anderen steigt die Lebenserwartung. Das Resultat: Immer mehr Menschen beziehen immer länger Rente. In den letzten 25 Jahren seien alle Versuche, die AHV der veränderten demografischen Realität anzupassen, gescheitert. Nun führe «kein Weg an der finanziellen Stabilisierung vorbei».

Über die beiden Vorlagen wird am 25. September abgestimmt. Bundesrat und Parlament befürworten die Reform, die linken Parteien und die Gewerkschaften haben das Referendum ergriffen und lehnen sie ab. In der Kritik steht insbesondere die vorgesehene Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre.