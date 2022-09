Abstimmungen 25. September: Alle Resultate von Bund und Kantonen

12:00 Uhr Sonntag, 25. September

Die Urnen sind geschlossen – das Warten auf die Resultate beginnt

Seit 12 Uhr sind die Abstimmungs- und Wahllokale in der Schweiz geschlossen. Nun werden die Stimmen in den Urnen in den Gemeinden und Städten ausgezählt. Mit ersten Trends und Hochrechnungen zum Abstimmungssonntag vom 25. September 2022 wird in einer halben Stunde gerechnet.

In diesem Übersichts-Artikel der Nachrichtenredaktion von CH Media werden im Verlauf des Nachmittags und Abends alle wichtigen eidgenössischen, kantonalen und städtischen Resultate zusammengefasst und mit weiteren Informationen und Links zu Artikeln, Kommentaren und Analysen verknüpft werden. Viel Spass beim Lesen! (sat)