Abstimmungen vom 13. Juni Umfrage sieht knappe Mehrheiten für Trinkwasser- und Pestizidinitiative Die umkämpften Agrar-Vorlagen haben Chancen beim Volk auf Gegenliebe zu stossen: Eine Umfrage sieht bei beiden Initiativen, die am 13. Juni zur Abstimmung kommen, eine knappe Mehrheit. 30.04.2021, 07.05 Uhr

Bei drei Eidgenössischen Vorlagen könnte es am 13. Juni laut Umfragen ein knappes Resultat geben. Keystone

(mg) Fünfmal Ja : Das ist der Trend, den die Abstimmungsumfragen von «20 Minuten» und «Tamedia» sehen. Gemäss der am Freitag publizierten Umfrage werden sowohl das CO 2 -Gesetz, das Covid-19-Gesetz, das Gesetz über polizeiliche Massnahmen gegen den Terrorismus (PMT) und die beiden Agrar-Vorlagen am 13. Juni angenommen. Während die Verdikte für das Covid-19-Gesetz (66 Prozent Ja) und für das PMT (68 Prozent Ja) deutlich ausfallen, wird es andernorts knapper.