Abstimmungen SVP-Delegierten sagen Ja zum Freihandel mit Indonesien zur elektronischen Identität Die SVP Schweiz spricht sich klar für das Freihandelsabkommen mit Indonesien aus. Auch zum elektronischen Identitätsausweis sagt die Partei Ja – wenn auch mit deutlich mehr Gegenstimmen. 30.01.2021, 13.51 Uhr

An der Delegiertenversammlung der SVP warb der Luzerner Nationalrat Franz Grüter für ein Ja zum elektronischen Identitätsnachweis. Keystone

(gb.) An ihrer Delegiertenversammlung vom Samstag hat die SVP Schweiz die Parolen für die Abstimmungen vom 7. März gefasst. Wirtschaftsminister Guy Parmelin vermochte mit seinem Auftritt eine klare Mehrheit von den Vorteilen des Freihandelsabkommens mit Indonesien überzeugen. Das Abkommen sei positiv für Schweizer Landwirtschaft, so Parmelin. So könnten mehr landwirtschaftliche Produkte exportiert werden.