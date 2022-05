Stimmvolk muss am 25. September über vier Vorlagen entscheiden

Abstimmungen Heisser Abstimmungsherbst: Stimmvolk entscheidet im September über vier Vorlagen Viel Arbeit für die Schweizer Stimmbevölkerung: Am 25. September kommen gleich vier nationale Vorlagen an die Urne. Es geht um die AHV, Massentierhaltung und die Verrechnungssteuer. 25.05.2022, 12.07 Uhr

Das Stimmvolk muss am 25. September über vier nationale Vorlagen entscheiden. Keystone

Gleich zwei Vorlagen drehen sich um die AHV. Einerseits geht es um die Zusatzfinanzierung der AHV, in dem die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte erhöht wird. Andererseits entscheidet die Bevölkerung über die Reform der AHV. Dabei soll unter anderem das Rentenalter für Frauen schrittweise um ein Jahr auf 65 Jahre erhöht werden. Beides hatte das Parlament im vergangenen Dezember beschlossen. Abstimmen kann das Volk, weil Gewerkschaften, Parteien und Verbänden das Referendum ergriffen haben.

Ebenfalls an die Urne gelangt die sogenannte Massentierhaltungsinitiative. Diese will das Tierwohl sowie Regeln für den Import von tierischen Produkten in der Verfassung verankern. Dabei dürfte der Schweiz ein hitziger Abstimmungskampf bevorstehen: Die Debatte im Nationalrat vom vergangenen Dezember war ein kleiner Vorgeschmack darauf. Auf den direkten Gegenvorschlag des Bundesrats, mit dem dieser den Initianten die Hand reichen wollte, trat er schon gar nicht ein.

Bei der vierten Vorlage geht es um die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer. Parlament und Bundesrat möchten mit der Reform den Fremdkapitalmarkt stärken und Hindernisse bei der Konzernfinanzierung beseitigen. Dazu soll die Verrechnungssteuer auf Zinsen grösstenteils abgeschafft und die Umsatzabgabe auf inländischen Obligationen aufgehoben werden. Dagegen ergriffen SP, Grüne und Gewerkschaften erfolgreich das Referendum.