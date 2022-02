Kanton Genf sagt knapp Ja zu strengerem Wohngesetz

Abstimmungen Hauchdünnes Ja im Kanton Genf zu strengerem Wohngesetz Wer im Kanton Genf Wohnungssubventionen erhalten will, muss künftig strengere Kriterien erfüllen. Ein Referendum der Linken ist gescheitert. 13.02.2022, 15.57 Uhr

Die Genfer haben knapp Ja gesagt zu verschärften Bedingungen im Wohngesetz. Keystone

Einwohnerinnen und Einwohner von Genf können unter bestimmten Bedingungen vom Kanton Subventionen für ihre Wohnung erhalten. Diese Kriterien werden nun verschärft. Das Stimmvolk hat mit 50,69 Prozent der Stimmen knapp Ja gesagt zum geänderten Wohngesetz. Wenn eine Person einen Antrag auf die Unterstützung stellen will, muss sie im Kanton Genf Steuern zahlen und neu mindestens vier statt nur zwei Jahre am Stück im Kanton gelebt haben. Die Befürworter wollen die ansässigen Einwohner bevorzugen, zudem verkürze die reduzierte Zahl der Antragssteller die Wartezeiten.

Die SP, die Grünen und das «Ensemble à gauche» lehnten die Vorlage kategorisch ab, ebenso der Genfer Staatsrat. Dafür sprachen sich FDP, CVP und SVP aus. Die Grünen schreiben am Sonntag von einem «diskriminierenden und unsozialen Wohnraumgesetz». Es biete nur illusorische Lösungen für die Wohnungsprobleme in Genf und schade denjenigen am meisten, welche sich in einer prekären Lage befinden. (agl)