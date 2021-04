Abstimmungen Konkurse, Arbeitsplätze weg: Bundesrat warnt vor Ablehnung des Covid-19-Gesetzes Der Bundesrat eröffnet den Abstimmungskampf für das Covid-19-Gesetz. Hunderttausende Unternehmen und Menschen seien auf die finanziellen Hilfen des Bundes angewiesen. 12.04.2021, 13.03 Uhr

Gesundheitsminister Alain Berset eröffnete am Montag den Abstimmungskampf für das Covid-19-Gesetz. (Archivbild) Keystone

(gb) Am Montag hat der Bundesrat seine Argumente für das Covid-19-Gesetz vorgestellt. Er warnte vor einem Nein, da das Gesetz die Grundlage sei, um Betroffene der Coronakrise finanziell zu unterstützen. «Ein Nein würde grosse Unsicherheiten auslösen, könnte Arbeitsplätze gefährden und Firmen in den Konkurs treiben», heisst es in einer Mitteilung.