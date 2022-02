Verbot von Tierversuchen: Initiative fällt an der Urne durch

«Die Initiative war zu radikal. Ein Ja wäre fatal gewesen», sagte Nationalrätin Katja Christ (GLP/BS) in einer ersten Reaktion gegenüber SRF. Ein Verbot hätte nur dazu geführt, dass die Versuche ins Ausland verlagert worden wären. Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl sprach von einem «klaren Ja» zugunsten eines starken Forschungsstandorts Schweiz. Dies sei wichtig für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft. Für Michael Hengartner, Präsident ETH-Rat, ist das Resultat ein Bekenntnis zu einem «verantwortungsbewussten Umgang in der Forschung mit Mensch und Tier». Es soll ein Ansporn sein, um in alternative Methoden zu investieren, damit künftig weniger Versuche notwendig sind.

Andreas Graf vom Initiativkomitee betonte derweil, man habe sich für einen konsequenten Tierschutz eingesetzt. «Wir werden die Diskussionen fortsetzen und uns weiter für gute alternative Technologien einsetzen», sagte er. Renato Werndli, Co-Präsident des Initiativkomitees, erklärte, man habe vergeblich auf die Empathie der Bevölkerung gehofft. Aber diese habe auf die Wissenschaft gehört, die sagte, dass die Versuche notwendig seien.