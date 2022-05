Abstimmung Und Action: Trotz engem Schlussspurt wird die Lex Netflix angenommen Die Änderung des Filmgesetzes hat es trotz Gegenwind ins Ziel geschafft. Damit müssen Streamingdienste künftig einen Teil ihrer Einnahmen in der Schweiz abgeben. Michael Graber 15.05.2022, 12.31 Uhr

Die grossen Streamingdienste müssen künftig einen Teil ihrer Einnahmen in das schweizerische Filmschaffen investieren. Ralph Ribi

Netflix und Co müssen künftig einen Teil ihrer Einnahmen in der Schweiz in das hiesige Filmschaffen investieren. Das Stimmvolk hat am Sonntag die Änderung des Filmgesetzes angenommen. Wie die Hochrechnung von gfs.bern um 12.30 Uhr zeigt, wird die sogenannte Lex Netflix mit 58 Prozent eine solide Mehrheit erreichen. Die letzten Umfragen zur Vorlage deuteten auf ein enges Rennen hin. Demoskopen hatten zudem einen Stimmungstrend zum Nein ausgemacht.

Gereicht hat es dem Referendumskomitee am Ende doch nicht. Mehrere bürgerliche Jungparteien hatten die Vorlage bekämpft. Eine Nein-Parole haben auch die FDP und die SVP beschlossen. Die Gegner sprachen von einer Zwangsabgabe und befürchteten, dass die Streamingdienste diesen Mehraufwand auf die Konsumentinnen und Konsumenten abwälzen. Das Schweizer Filmschaffen sei schon hinlänglich subventioniert und bedürfe nicht noch einer zusätzlichen Unterstützung. Der Bund rechnet mit jährlich rund 18 Millionen Franken an zusätzlichen Einnahmen.

Fernsehsender bezahlen bereits heute

Demgegenüber führten Bundesrat und eine Mehrheit des Parlaments in Feld, dass es unfair sei, wenn die Streamingdienste hierzulande hohe Umsätze erzielen und keine solchen Abgaben bezahlen müssen. Zahlreiche Schweizer Fernsehsender müssen bereits heute eine solche Abgabe von 4 Prozent entrichten. Durch bessere Filmproduktionen und damit verbunden einer höheren Sichtbarkeit würde nicht nur das Kulturschaffen, sondern die Schweiz im Allgemeinen profitieren.

Das nun erwartete Resultat fällt deutlicher aus, als es im Vorfeld vermutet wurde. Statt einem Hitchcock-Finale wurde es ein souveräner Zieleinlauf der Befürworter. Neben den Parteien hatten sich auch zahlreiche Filmschaffende für die Vorlage eingesetzt. Andere Länder in Europa kennen eine solche Angabe schon länger. Keinen Einfluss hat die Gesetzesänderung auf Musik-Streamingdienste. Aber auch hier gibt es Kritik. So hat der Gigant Spotify nicht einmal eine Niederlassung in der Schweiz – trotz einem Millionenumsatz.