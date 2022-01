Abstimmung Umfrage sieht deutliches Nein: Medienförderung droht zu scheitern Die Mehrheit gegen das Mediengesetz wächst. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Tamedia und «20 Minuten». Auch der Abschaffung der Stempelsteuer droht am 13. Februar an der Urne ein Nein. André Bissegger 21.01.2022, 06.35 Uhr

Die aktuelle Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» zeigt am 13. Februar an der Urne ein Nein zum Mediengesetz. (Symbolbild) Keystone

Dem Massnahmenpaket zur Förderung der Medien weht ein eisiger Wind entgegen: Zum aktuellen Zeitpunkt würde das Gesetz zur Medienförderung abgelehnt werden. Das teilten Tamedia und «20 Minuten» am Freitag gemeinsam mit. Sie haben auf ihren Newsportalen zum zweiten Mal ihre Leserinnen und Leser zu ihren Stimmabsichten am 13. Februar befragt. Die Tamedia-Titel berichteten am Freitag über die Befragung.