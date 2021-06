Abstimmung Zweite SRG-Umfrage: CO2-Gesetz käme durch – Nein-Trend bei Agrarinitiativen Die zweite SRG-Trendumfrage zu den eidgenössichen Vorlagen vom 13. Juni zeigt: das CO 2 -Gesetz, das Covid-Gesetz, und das Terrorismus-Gesetz tendieren Richtung Ja. Hingegen fallen die beiden Agrarinitiativen beim aktuellen Stand durch. Aktualisiert 02.06.2021, 06.26 Uhr

Bei der zweiten SRG-Trendumfrage zeigt die Stimmung beim CO 2 -Gesetz weiterhin Richtung Annahme der Vorlage. (Symbolbild) Keystone