Rund 1000 Personen demonstrieren in Bern gegen Frontex

Abstimmung Rund 3000 Personen demonstrieren in Bern gegen Frontex In Bern haben am Samstagnachmittag zahlreiche Menschen gegen das europäische Grenzregime demonstriert. Zur Kundgebung aufgerufen hatten verschiedene Gruppen, Organisationen und linke Parteien. 23.04.2022, 16.12 Uhr

Ein Demonstrationszug zog am Samstag durch Bern und protestierte gegen den Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex. Keystone

Zahlreiche Personen haben sich am Samstagnachmittag in Bern versammelt, um gemeinsam gegen den Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu demonstrieren. Sie prangerten den «normalgewordenen Ausnahmezustand» an den europäischen Aussengrenzen an, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Gemäss Angaben der Organisatoren zogen über 3000 Demonstrantinnen und Demonstranten von der Schützenmatte in Richtung Bundesplatz.