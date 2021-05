Abstimmung Piratenpartei macht mit Beschwerdeflut gegen Terrorgesetz mobil Die Piratenpartei hat eine Website lanciert, auf der Einzelne eine Beschwerde gegen die Abstimmung über das Terrorgesetz einreichen können. So sind bereits über 300 Beschwerden zusammengekommen. 30.05.2021, 17.18 Uhr

Die Piratenpartei nimmt mit einer Beschwerdeflut angebliche Falschaussagen im Abstimmungsbüchlein ins Visier. Keystone

Die Piratenpartei Schweiz kämpft mit Stimmrechtsbeschwerden für eine Verschiebung der Abstimmung vom 13. Juni über das Terrorgesetz. Nachdem sie bereits selber eine Beschwerde wegen angeblichen Falschinformationen der Behörden eingereicht hat, will sie nun eine Flut an Beschwerden erzeugen. Wie die Partei am Wochenende mitteilte, hat sie dafür eine Website aufgeschaltet, mit der Einzelne vergleichsweise einfach eine Beschwerde generieren können.