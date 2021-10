Pflege-Initiative: Überparteiliches Komitee will Gegenvorschlag

Coronapandemie Aargau Jetzt gibt es auch Test-Tourismus: Günstigere Preise locken Schweizerinnen und Schweizer in deutsche Apotheken

60 Prozent der Kundinnen und Kunden, die sich in der Schwarzwald-Apotheke in Bad Säckingen auf Covid-19 testen lassen, kommen aus der Schweiz. Die Antigenschnelltests im grenznahen Ausland gibt es bereits ab umgerechnet 11 Franken – und damit deutlich günstiger als hierzulande. Das ausgestellte Zertifikat ist auch in der Schweiz gültig.