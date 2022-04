Organspende: Neues Jugendkomitee ist gegen Widerspruchslösung

Abstimmung Organspende: Neues Jugendkomitee stellt sich gegen Widerspruchslösung Eine neu gegründete Allianz aus hauptsächlich bürgerlichen Jungpolitikern kritisiert das neue Transplantationsgesetz. Das Komitee will ebenfalls die Zahl der Organspenden erhöhen. Doch die Widerspruchslösung sei der falsche Weg dazu. 29.04.2022, 09.50 Uhr

Die Widerspruchslösung soll dazu beitragen, die tiefe Zahl der Organspenden hierzulande zu erhöhen. (Symbolbild) Keystone

Die Gegner der sogenannten Widerspruchslösung im neuen Transplantationsgesetz, über welche das Stimmvolk am 15. Mai befindet, erhalten Schützenhilfe. Am Freitag gab ein Bündnis aus Jungpolitikern in einer Mitteilung die Gründung des Komitees «Nein zur Scheinlösung» bekannt.