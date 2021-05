Abstimmung Nicht ausreichend, aber notwendig: Weshalb sich ein Teil der Klimabewegung hinter das CO2-Gesetz stellt Während verschiedene Regionalgruppen des Schweizer Klimastreiks das Referendum gegen das CO 2 -Gesetz ergriffen haben, engagieren sich andere dafür. Am Donnerstag erklärten sie, warum. 27.05.2021, 10.30 Uhr

Insbesondere Westschweizer Klimastreik-Sektionen setzen sich gegen das revidierte CO 2 -Gesetz ein. Keystone