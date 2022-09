Neuenburg will keine obligatorische Zahnversicherung

Abstimmung Neuenburg will keine obligatorische Zahnpflegeversicherung Keine obligatorische Zahnpflegeversicherung im Kanton Neuenburg: Die Stimmbevölkerung lehnte am Sonntag eine entsprechende Initiative deutlich ab. 25.09.2022, 15.01 Uhr

Die Neuenburgerinnen und Neuenburger müssen ihre Zahnarztkosten weiterhin selbst bezahlen. (Symbolbild) Keystone

Wer in der Schweiz zum Zahnarzt geht, bezahlt dies in den meisten Fällen aus dem eigenen Portemonnaie – und muss dafür oft tief in die Tasche greifen: Das Bundesamt für Statistik (BFS) beziffert die Kosten der Zahnmedizin im Jahr 2020 auf rund 4,2 Milliarden Franken. Das Schweizer System setzt dabei auf Eigenverantwortung und Prävention. Damit sich alle Menschen den Besuch beim Zahnarzt leisten können, wurden in verschiedenen Kantonen Vorstösse lanciert, die eine obligatorische Zahnversicherung verlangen.