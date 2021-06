Nach Nein zum CO2-Gesetz: Druck auf FDP-Präsidentin Gössi steigt

Abstimmung Nach Nein zum CO2-Gesetz: Druck auf FDP-Präsidentin Petra Gössi nimmt zu Nach dem knappen Nein zum CO 2 -Gesetz steigt der Druck auf FDP-Präsidentin Petra Gössi. Die überwunden geglaubte Kritik am Umweltkurs der Schwyzerin wird wieder lauter. André Bissegger und Samuel Thomi 13.06.2021, 17.54 Uhr

Ist sie noch die richtige Präsidentin? Nach dem knappen Nein zum CO 2 -Gesetz flammt die Kritik an Petra Gössis Umweltkurs wieder auf. Keystone

Zwar fiel das Resultat zum CO 2 -Gesetz knapp aus. Doch die Niederlage für die FDP lässt sich nicht wegreden. «Die äusserst knappe Ablehnung enttäuscht und gibt Anlass zur Sorge», schrieb die Partei am Sonntag denn auch in einer Mitteilung. Die Freisinnigen hätten sich «im Unterschied zu vielen anderen Parteien» sowohl im Parlament als auch im Abstimmungskampf konsequent für das neue CO 2 -Gesetz stark gemacht.

Ganz ohne Nebengeräusche ist dieses Engagement allerdings nicht abgelaufen. So empfahlen die Aargauer und Basler Kantonalparteien ein Nein und Solothurn und Tessin beschloss Stimmfreigabe. Und nun nimmt der Druck auf Parteipräsidentin Petra Gössi weiter zu. Christian Wasserfallen, ein Kritiker des freisinnigen Umweltkurses der ersten Stunde, erwartet «mit Spannung», wie gross der Nein-Stimmen Anteil der FDP-Wählerschaft ist. Das schreibt der Berner FDP-Nationalrat auf Twitter.

Noch einen Schritt weiter geht am Abstimmungssonntag Nicolas Rimoldi von «Mass-Voll». Der Luzerner fordert nach dem gescheiterten Rahmenabkommen und dem abgelehnten CO 2 -Gesetz, dass die Führung der FDP geschlossen zurücktritt:

Rimoldi liegt mit der Führung des Freisinns allerdings bereits seit längerem übers Kreuz. Und in Luzern wurde er bereits von der FDP ausgeschlossen, fand dann aber bei einer Zürcher Lokalsektion doch wieder Unterschlupf in der freisinnigen Familie.

Politologe Lukas Golder wiederum will sich am Sonntag zur Rolle der FDP beim Nein CO 2 -Gesetz noch nicht festlegen. Einerseits sei klar, dass die Umfragen vor der Abstimmung eine gespaltene FDP-Basis zeigten. Andererseits sprächen nun alle Indikatoren dafür, dass «die Mehrheit der Anhängerschaft – wie auch jene der ‹Mitte› – heute im Nein-Lager waren», so der Politologe vom Umfrageinstitut gfs.bern. Diese konservativen Mitte-Rechts-Wähler seien traditionell «sehr sensitiv fürs Portemonnaie». Auch wenn sie sich im Grundsatz für mehr Umweltschutz aussprechen würden.

Und was sagt die Kritisierte? Auf die Frage, ob sie noch die richtige Person sei an der Spitze des Freisinns, antwortete Petra Gösse am Sonntag in der «Elefantenrunde» von Fernsehen SRF: «Unsere Basis hat uns nicht im Stich gelassen.» Das CO 2 -Gesetz sei ein Kompromiss gewesen. «Unser Umweltpapier ist liberaler ausgestaltet.» Aufgrund dieser einen Abstimmung stelle sie allerdings «nicht infrage», ob sie noch die richtige Präsidentin der FDP Schweiz ist.

Wie gespalten der Freisinn in der Umweltfrage nach wie vor ist, zeigt schliesslich ein Tweet des Zürcher Ständerats Ruedi Noser: