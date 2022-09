Verrechnungssteuer droht ein Nein

Die Verrechnungssteuer ist eine Sicherungssteuer. Der Bund erhebt sie in Höhe von 35 Prozent auf Einkommen aus Zinsen und zieht sie direkt ab. In der Schweiz wohnende Privatpersonen können das Geld zurückfordern, wenn sie die Zinsen in der Steuererklärung angeben. Auf Zinsen von Obligationen fällt die Steuer bislang nur an, wenn die Titel in der Schweiz ausgegeben wurden.