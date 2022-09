Abstimmung Hochrechnungen sagt deutliche Abfuhr für die Massentierhaltungsinitiative voraus Mit der Massentierhaltungsinitiative wollen links-grüne Parteien und Verbände den Bund verpflichten, Bauern strengere Vorschriften zu machen. An der Urne scheint das Anliegen keine Chance zu haben. Peter Walthard Aktualisiert 25.09.2022, 12.34 Uhr

Erfolgreiche Mobilisierung der Bauernschaft und auf dem Land: An der Urne dürfte die Massentierhaltungsinitiative am Sonntag keine Chance haben. Keystone

Nur noch 2000 Legehennen pro Stall, maximal 1500 Schweine und 300 Kälber pro Betrieb, dazu Auflagen zu Platz und Auslauf: Diese Vorgaben des Labels Bio-Suisse von 2018 sollten bis in 25 Jahren für alle landwirtschaftlichen Betriebe in der Schweiz verbindlich werden. So will es die Massentierhaltungsinitiative, die von der Tierschutzorganisation Sentience Politics lanciert und von SP, GLP und den Grünen unterstützt wurde. Rund 3200 Betriebe müssten in der Folge entweder ihren Tierbestand reduzieren oder ihre Fläche erweitern.