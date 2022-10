Abstimmung Deutliches Ja: Im Tessin wird die Gebärdensprache offiziell anerkannt Im Tessin hat das Stimmvolk mit grosser Mehrheit entschieden: Die Gebärdensprache wird rechtlich anerkannt. Der Gehörlosenbund zeigt sich erfreut. 30.10.2022, 15.12 Uhr

Der Schweizerische Gehörlosenbund strebt weiter eine rechtliche Anerkennung der Gebärdensprachen an. (Symbolbild) Keystone

Es ist ein deutliches Verdikt: Mit 86,2 Prozent hat die Tessiner Stimmbevölkerung Ja zu einem neuen Artikel in der Kantonsverfassung gesagt. Darin wird die Gebärdensprache offiziell anerkannt. Von einem «Freudentag» schreibt der Schweizerische Gehörenlosenbund in einer Mitteilung vom Sonntag. So sei ihre Sprache nun im Tessin rechtlich anerkannt. Das sei gerade im Hinblick auf die Chancengleichheit ein wichtiger Schritt.