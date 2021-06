Abstimmung Covid-Gesetz: «Lebensversicherung» für Unternehmen steht Bei den Befürwortern ist die Erleichterung nach dem Ja zum Covid-Gesetz gross. Die Gegner sprechen von einem Achtungserfolg und kündigen bereits ein weiteres Referendum an. André Bissegger 13.06.2021, 16.03 Uhr

Die Gegner der Corona-Massnahmen demonstrierten am Sonntag in Zug. Am Abstimmungsresultat konnten aber auch sie nichts ändern. Keystone

Nach dem Ja zum Covid-19-Gesetz ist SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer erleichtert über den Entscheid der Stimmbevölkerung – «auch für die Betroffenen, die auf die wirtschaftlichen Abfederungsmassnahmen angewiesen sind», sagte sie gegenüber SRF. «Sie können nun zumindest bis Ende Jahr aufatmen.» Zuversichtlich ist die Zürcher Nationalrätin auch, sollte es zu einer erneuten Abstimmung kommen.

Für Nationalrätin Sophie Michaud Gigon (Grüne/VD) «schossen die Gegner auf das falsche Gesetz». Dieses sei die Lebensversicherung für viele Menschen in der Schweiz gewesen. «Das Referendum hat das aufs Spiel gesetzt.» Mit dem Ja sei die Freiheit des Bundesrats eingeschränkt worden und nicht jene der Bevölkerung. Die Mitte sprach auf Twitter von einem «starken Zeichen für die Solidarität und den Zusammenhalt in der Schweiz». Für die FDP bedeutet das Ja aber nicht, dass der Bundesrat nun freie Hand habe, teilte sie in einer Mitteilung mit. «Es ist ein wichtiger Schritt weg vom Ausnahmezustand und Notrecht hin zu einem von National- und Ständerat demokratisch legitimierten Krisenmanagement.»

Die Junge SVP hat bereits angekündigt, dass sie das Referendum gegen die Änderungen im Covid-Gesetz ergreifen will. Auch die «Freunde der Verfassung» wollen dieses unterstützen, wie deren Sprecher Michael Bubendorf gegenüber SRF sagte. Sie hätten sich am Sonntag ein anderes Resultat gewünscht, seien aber zufrieden mit ihrem «Achtungserfolg». Bubendorf: «Die 40 Prozent-Nein-Stimmen sind eine Ohrfeige für die etablierte Politik und die Medienlandschaft.»

Finanzielle Hilfe für Unternehmen

Das Gesetz regelt insbesondere die finanziellen Hilfen an Firmen, die während der Coronapandemie besonders gelitten haben oder gar schliessen mussten. Dazu gehören Umsatzentschädigungen, Taggelder und A-fonds-perdu-Beiträge. Auch die Verlängerung und Erhöhung der Kurzarbeitsgelder gehört dazu sowie Unterstützung für Kultur, Sport und Medien. Das Gesetz ist seit letzten September in Kraft. Seither wurde es mehrmals angepasst. Zur Abstimmung kam es, weil die «Freunde der Verfassung» dagegen das Referendum ergriffen haben.

Diese versammelten sich zusammen mit weiteren Gegnern der Corona-Massnahmen am Sonntag in Zug zu einer bewilligten Demonstration. Es waren mehrere tausend Demonstrierende vor Ort.