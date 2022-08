Bürgerliche kämpfen für Reform der Verrechnungssteuer

Abstimmung vom 25. September Bürgerliche Allianz startet Kampagne für Reform der Verrechnungssteuer Eine Allianz aus SVP, FDP, Mitte und GLP macht sich für die Annahme der Reform der Verrechnungssteuer stark. Sie bringe höhere Steuereinnahmen und billigeres Kapital für den Service Public. Peter Walthard 23.08.2022, 09.30 Uhr

Bei einem Ja zur Reform der Verrechnungssteuer am 25. September würde laut den Befürwortern der Kanton Bern 2 Millionen einsparen. Keystone

Am Dienstag haben die Befürworter der teilweisen Abschaffung der Verrechnungssteuer ihre Kampagne eröffnet. Zur Allianz zählen Vertreterinnen und Vertreter von SVP, FDP, Mitte und GLP. Es gehe darum, Steuereinnahmen nicht ins Ausland zu verscheuchen, so das Hauptargument im laufenden Abstimmungskampf für den 25. September.

Wegen der Verrechnungssteuer habe sich das Geschäft mit Obligationen von der Schweiz ins Ausland verlagert, wo es keine vergleichbare Steuer gebe. Müsste auf neue Obligationen keine Verrechnungssteuer mehr bezahlt werden, wie es die Vorlage von Bundesrat und Parlament vorsieht, würden Geld und Steuereinnahmen in die Schweiz zurückgeholt, sagte Nationalrat Thomas Matter (SVP/ZH) laut einer Mitteilung am Dienstag an der Auftaktveranstaltung in Bern.

Bereits in fünf Jahren werde dies nach Berechnungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung 350 Millionen Franken in die Staatskasse spülen, argumentierte Matter weiter: «Unter dem Stricht resultiert mit der Vorlage ein klarer Gewinn.»

Gemeinden, Kantone und Service Public als Profiteure der Reform

Auch Städte und Kantone profitierten von der Vorlage, sagte laut der Mitteilung Nationalrat Philipp Kutter (Mitte/ZH). Denn mittlerweile beschafften sich viele Kantone, Städte und Gemeinden auf dem Kapitalmarkt Geld – und zwar mittels Obligationen. «Wird der Schweizer Kapitalmarkt belebt, dann sinken die Kosten», so Kutter. Und er rechnete vor, dass beispielsweise der Kanton Bern bei einem Ja mit jährlichen Einsparungen von bis zu fünf Millionen Franken rechnen könne.

Auch der Service Public werde profitieren, fügte Nationalrätin Kathrin Bertschy (GLP/BE) hinzu. Als Beispiel nannte sie Spitäler, Energieunternehmen und Verkehrsbetriebe. Nationalrat Olivier Feller (FDP/VD) rühmte die Vorlage gar als Beitrag zum Umweltschutz. «Das Geschäft mit grünen Anleihen boomt in Luxemburg und London», wird er in der Mitteilung zitiert. Wegen der Verrechnungssteuer sei die Schweiz für die Herausgabe von «Green Bonds» unattraktiv geworden. Dies gelte es zu ändern.