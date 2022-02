Abstimmung Bern: Abfuhr für Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern Statt nur nach Gewicht wollte der Kanton Bern künftig Fahrzeuge auch nach ihrem CO2-Ausstoss besteuern. Diesem Ansinnen hat das Stimmvolk nun einen Riegel geschoben. 13.02.2022, 15.36 Uhr

Auch künftig werden Fahrzeuge im Kanton Bern nicht nach ihrem CO 2 -Ausstoss besteuert. Keystone