Bundesrat Ueli Maurer ist gegen die 99%-Initiative

Am 26. September wird über die Volksinitiative "Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern (99%-Prozent-Initiative)" abgestimmt. Lanciert wurde die Initiative von den Jungsozialisten (Juso) und verlangt, dass Kapitaleinkommen wie Zinsen, Mieterträge oder Dividenden zu 150 Prozent besteuert werden. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ohne Gegenvorschlag ab. Bundesrat Ueli Maurer hat in einer Pressekonferenz die Gründe für ein Nein an der Urne erläutert.

Sandra Havenith 10.08.2021, 14.10 Uhr