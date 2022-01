40-Meter-Sturz: Snowboarder am Hasliberg tödlich verunglückt

Abseits der Piste Snowboarder am Hasliberg tödlich verunglückt Am Hasliberg BE ist ein Snowboarder abseits der markierten Piste abgestürzt. Der Mann konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. 05.01.2022, 14.26 Uhr

Am Hasliberg, bei der Mägisalp, ist am Dienstag ein Snowboarder abseits der Piste 40 Meter über einen Fels gestürzt und gestorben. (Symbolbild) Bruno Utz

Wie die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen, war bei der Polizei am Dienstag kurz nach 18 Uhr eine Vermisstmeldung eingegangen. Die sofort aufgebotene Rega-Crew konnte den Snowboarder zwar schnell unterhalb eines Felsen in der Nähe der Mägisalp lokalisieren. Doch konnten die Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen.