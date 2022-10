AKW Beznau hat nach Abschaltung wieder volle Leistung erreicht

Abschaltung Reaktor des AKW Beznau hat wieder volle Leistung erreicht Nach der Schnellabschaltung eines Reaktors im AKW Beznau hat das Werk am Samstagmorgen wieder seine volle Leistung erreicht. Grund für die Abschaltung war ein fehlerhaftes Messsignal im nicht-nuklearen Teil der Anlage gewesen. 08.10.2022, 10.23 Uhr

Der kurzfristig abgeschaltete Reaktor des AKW Beznau ist wieder am Netz. «Das Werk nahm den Betrieb in der Nacht wie angekündigt wieder auf und erreichte im Laufe des Morgens volle Leistung», teilte die Betreiberin Axpo am Samstag mit.