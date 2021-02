Abkommen Schweiz und Deutschland wollen berufliche Abschlüsse anerkennen Die beiden Staaten haben ein Abkommen ausgehandelt, das die bestehende gegenseitige Anerkennung von Berufsausbildungen aktualisiert und erweitert. 10.02.2021, 15.08 Uhr

Ähnliches Ausbildungssystem: Deutschland und die Schweiz wollen ihre Berufslehren weiterhin gegenseitig anerkennen. (Symbolbild) Keystone

(wap) Das Abkommen müsse noch vom deutschen Parlament abgesegnet werden, heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Es modernisiere die bereits bestehenden gegenseitigen Anerkennungen von Berufsausbildungen- und -abschlüssen. «Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der Schweiz und Deutschland sind eng, und die grenzüberschreitende Mobilität von qualifizierten Arbeitskräften ist entsprechend gross», heisst es in der Mitteilung. Da die beiden Länder ein ähnliches Ausbildungssystem hätten, ergebe die gegenseitige Anerkennung da Sinn.