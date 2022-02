Nothilfe: Mediziner wenden sich in offenem Brief an die Politik

Abgewiesene Asylsuchende «Das Nothilfesystem macht krank»: Mediziner wenden sich in offenem Brief an die Politik Die Bedingungen im Nothilfesystem seien fast überall gesundheitsschädigend, kritisieren mehrere hundert Fachpersonen aus Medizin und Psychologie und fordern eine Umgestaltung. Alice Guldimann 22.02.2022, 10.28 Uhr

Die Unterzeichnenden des offenen Briefes fordern einen Schliessung der «lagerartigen Unterkünfte». (Symbolbild) Keystone

Abgewiesene Asylsuchende kommen in der Schweiz in der Regel ins Nothilfesystem. Sie erhalten 7 bis 9 Franken pro Tag und werden in sogenannten Rückkehrzentren untergebracht, bis sie ausgewiesen werden. Je nach Fall kann das Jahre dauern. Erst vor kurzem kritisierte die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) die Unterbringung - insbesondere von Kindern - in den Zentren des Kantons Bern. Die Verhältnisse seien nicht mit der UNO-Kinderrechtskommission vereinbar.

Jetzt kritisieren auch Mediziner und Medizinerinnen das System massiv. Rund 450 Fachpersonen aus Medizin, Psychotherapie und Psychologie haben einen offenen Brief an Politik und Behörden unterzeichnet, der am Dienstag veröffentlicht wurde. «Die Situation der Menschen im Nothilfesystem ist alarmierend», wird Urs Ruckstuhl, Fachpsychologe für Psychotherapie, in einer Mitteilung zitiert. Viele litten an psychischen und körperlichen Symptomen, besonders gefährdet seien Kinder. «Das Nothilfesystem macht sie krank», so Ruckstuhl.

Umgestaltung des Systems gefordert

Asylsuchende im Nothilfesystem lebten teilweise in menschenunwürdigen Unterkünften ohne Privatsphäre, heisst es weiter. «Sie dürfen nicht arbeiten, leben sozial isoliert und der Zugang zu medizinischen Angeboten ist stark eingeschränkt.» Dies verstärke die psychischen und körperlichen Beschwerden. Laut einem Fachbericht, an dem unter anderem Urs Ruckstuhl beteiligt war, leiden 84 bis 92 Prozent der abgewiesenen Asylsuchenden unter Depressionen.

Im offenen Brief fordern die Gesundheitsexpertinnen jetzt eine komplette Umgestaltung des Systems. «Es handelt sich hier um eine Praxis, die wir aus fachlicher Sicht als entwürdigend, zermürbend und krankmachend betrachten.» So sollen Abgewiesene, welche seit über einem Jahr Nothilfe beziehen, in Wohnungen und Wohngemeinschaften statt in «lagerartigen Unterkünften» untergebracht werden. Die Deckung des Grundbedarfs soll an die Stelle der Nothilfe treten. Betroffene sollen zudem die Möglichkeit erhalten, unter anderem durch Bildungsangebote am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Rechte von Kindern müssen laut den Unterzeichnenden prioritär gewährt werden.

Zudem unterstützen sie die Prüfung einer vorläufigen Aufnahme für Personen, die aus technischen oder gesundheitlichen Gründen nicht ausreisen können. Dies hat die Eidgenössische Kommission für Migration vorgeschlagen. Den offenen Brief haben die Fachleute an Bundesräte, Sozialdirektorinnen, Behörden und Politikerinnen geschickt. Ihre Forderungen werden unter anderem durch das Kinderhilfswerk Terre des Hommes und das National Coalition Building Institute Schweiz gestützt.