Kehrichtverbrennung: Betreiber sollen neu CO2 speichern

Abfall Kehrichtverbrennung: Betreiber sollen mit neuen Anlagen CO2 speichern Kehrichtverbrennungsanlagen sollen weiter ihre CO 2 -Emissionen reduzieren. Dazu hat der Bund eine Vereinbarung mit den Betreibern erneuert. Diese sieht den Bau von neuen Anlagen vor, die Kohlendioxid abscheiden und speichern. 16.03.2022, 10.31 Uhr

Kehrichtverbrennungsanlagen sollen CCS-Technologien vorantreiben. Im Bild: die KVA Hagenholz in Zürich. Keystone

Der Bund und die Betreiber von Kehrichtverbrennungsanlagen haben ihre Vereinbarung zur Verminderung von CO2-Emissionen erneuert. Die neue Vereinbarung löst die alte aus dem Jahr 2014 ab, wie das Umweltdepartement Uvek am Mittwoch mitteilte. Die Schweiz zählt 29 Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA), die rund fünf Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen hierzulande verursachen.

Neu haben sich die Betreiber von KVA dazu verpflichtet, CO 2 mittels sogenannter CCS-Technologien abzuscheiden und einzulagern. Gemäss der Vereinbarung sollen sie bis 2030 mindestens eine solche Anlage in Betrieb zunehmen. Diese soll eine minimale Nennkapazität von 100'000 Tonnen CO 2 pro Jahr aufweisen und lediglich so viel Kohlendioxid abscheiden, wie es die Transport-, Speicherungs- und Nutzungsbedingungen zulassen.

Gemäss der Klimastrategie des Bundesrates sind solche Technologien «zwingend notwendig», damit die Schweiz ihr Netto-Null-Ziel bis 2050 erreicht.

CO 2 -Speicherung vorantreiben

Weiter müssen die KVA-Betreiber die Grundlagen dafür legen, dass die Abscheidung und Speicherung von CO 2 mittel- bis längerfristig im grossen Massstab eingesetzt werden kann, wie es weiter heisst. Dafür sind in der neuen Vereinbarung jährliche Zwischenziele vorgesehen.

Hinzu kommt: Wenn die KVA die Mindestmenge von 100'000 Tonnen CO 2 bis Ende 2030 nicht erreichen, müssen sie künftig am Emissionshandelssystem teilnehmen. Zuvor waren sie davon befreit. (dpo)