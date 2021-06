Anschluss an Europa Ab Montag geht es los: Bundesrat regelt Rahmen für Covid-Zertifikate Ab in die App und los in die Ferien: Der Bundesrat hat am Freitag die Verordnung zu den Covid-Zertifikaten verabschiedet. Bereits ab kommender Woche werden die ersten QR-Codes erstellt. Michael Graber 04.06.2021, 14.00 Uhr

Mit einer zweiten App des Bundes soll das digitale Zertifikat für Geimpfte, Genesene und getestete überprüft werden können. Bild: watson.ch

Der QR-Code gegen Einschränkungen: Ab kommendem Montag starten in der Schweiz die Covid-Zertifikate. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Freitag die entsprechende Verordnung verabschiedet. Diese bildet die rechtliche Grundlage für die Ausstellung von Zertifikaten für Geimpfte, Genesene oder Getestete (GGG), wie das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. Die GGG-Zertifikate werden sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form ausgestellt werden. Beide Varianten enthalten einen fälschungssicheren QR-Code mit einer elektronischen Signatur des Bundes.

Ebenfalls geregelt werden in dieser Verordnung die Zuständigkeiten von Bund und Kantonen im Umgang mit den GGG-Zertifikaten. So sind es die Kantone, die definieren, welche Institutionen des Gesundheitswesens Covid-Zertifikate ausstellen dürfen. «Sie bezeichnen Fachpersonen (aus Impfzentren, Testzentren, Spitälern, Arztpraxen, Apotheken etc.) als Ausstellerinnen und Aussteller, die geimpften, genesenen und negativ getesteten Personen auf Antrag ein Zertifikat ausstellen», wie es in der Mitteilung heisst. Der Bund stellt ein System für «die Ausstellung, die Überprüfung und den Widerruf von Covid-Zertifikaten zur Verfügung».

Wann das Zertifikat nötig ist, ist nicht geregelt

Um dem Trend zur Papierlosigkeit nachzukommen, wird auch eine Aufbewahrungs-App zur Verfügung gestellt werden. Die «COVID Certificate App» wird kostenlos in den Download-Stores angeboten werden. Darin können Besitzerinnen und Besitzer eines Zertifikats ihren Nachweis dann digital mitführen. Zur Kontrolle wiederum wird ebenfalls gratis die «COVID Certificate Check App» zur Verfügung stehen. Mittels dieser App können beispielsweise Veranstalter die Gültigkeit der vorgewiesenen Zertifikate überprüfen. Laut BIT sehen sie dabei nur den Namen, Vorname sowie Geburtsdatum und ob das Covid-Zertifikat gültig ist.

Vieles davon war schon bekannt. Spannender ist dagegen eigentlich fast die Frage, was in der nun vom Bundesrat beschlossenen Verordnung nicht geregelt ist: «Nicht Gegenstand der Verordnung ist, unter welchen Umständen ein Covid-Zertifikat vorgewiesen werden muss, um beispielsweise eine Veranstaltung zu besuchen, sowie die gegebenenfalls damit verbundene Aufhebung von Einschränkungen», heisst es in der Mitteilung des BIT vom Freitag. Diese Diskussion wird also erst zu einem anderen Zeitpunkt noch geführt werden müssen.

Geregelt wird in der Verordnung dafür der Datenschutz und die Kompatibilität der Schweizer GGG-Zertifikate mit der Lösung der EU. Personendaten werden nicht zentral bei der Bundesverwaltung gespeichert, schreibt das BIT. Und mit dem System der EU sei die Schweizer Lösung kompatibel. Die Frage der «gegenseitigen Anerkennung der Zertifikate» sei damit gelöst. Los gehen mit den Covid-Zertifikaten wird es in der Schweiz am kommenden Montag. Ab dann soll das System schrittweise eingeführt werden und dann bis Ende Monat schweizweit bereit stehen.