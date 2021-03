Prävention 9000 Unfälle pro Jahr: Normen für Kinderspielplätze wurden überarbeitet Die Beratungsstelle für Unfallverhütung stellt den Gemeinden überarbeitete Normen für Kinderspielplätze zur Verfügung. Diese sollen helfen, schwere Unfälle zu vermeiden. Jedes Jahr verunglücken auf Spielplätzen 9000 Kinder und Jugendliche. 09.03.2021, 11.18 Uhr

Kinderspielplätze sind in das Blickfeld der Beratungsstelle für Unfallverhütung gerückt. Keystone

(wap) Die Unfallursachen seien vielfältig, nicht selten spiele aber der mangelnde Unterhalt der Spielplatzgeräte eine Rolle, schreibt die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) am Dienstag in einer Mitteilung. Seit einem halben Jahr gebe es deshalb strengere Anforderungen. So müsse eine «anerkannte Fachperson das Sicherheitsniveau des Spielplatzes und dessen Umgebung» prüfen, bevor es in Betrieb genommen werde. Diese Überprüfung müsse ausserdem jährlich wiederholt werden.