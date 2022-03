Referendum gegen Lex Netflix steht fest

52'000 Unterschriften Gegen «EU-Filmquote»: Referendum zu Lex Netflix steht Der Abstimmungskampf hat schon begonnen, offiziell war das Referendum gegen die Lex Netflix aber noch gar nicht rechtskräftig. Nun ist klar: Die Vorlage kommt definitiv vors Volk. 15.03.2022, 14.00 Uhr

Streaming-Anbieter sollen mehr europäische Filme zeigen und in Schweizer Produktionen investieren. (Symbolbild) Keystone

Die Abstimmung über das neue Filmgesetz findet statt: Das Referendum gegen die umstrittene Lex Netflix ist mit knapp 52'000 Unterschriften zustande gekommen. Dies teilte das Referendumskomitee am Dienstag mit. Begonnen hat der Abstimmungskampf bereits. Bereits Anfang März hatte Bundesrat Alain Berset in Bern die Argumente des Bundesrates für die Vorlage dargelegt. Und am Dienstag stellte sich eine Allianz linker Jungparteien hinter ihren Kulturminister, unter ihnen die Juso, die Jungen Grünen, die Kommunistische Jugend und die Junge EVP.

Lanciert worden war das Referendum ebenfalls von Jungparteien: Jenen von FDP, SVP und GLP. Das Filmgesetz opfere die Freiheit der Konsumenten einer «willkürlichen und ungerechten EU-Filmquote», schreiben sie in einer Mitteilung vom Dienstag. Die sogenannte Investitionsverpflichtung von mindestens vier Prozent komme ausserdem einer Filmsteuer gleich.

Die von Bundesrat und Parlament abgesegnete Vorlage hat Anbieter von Streaming-Diensten im Visier, also unter anderem Netflix, Amazon oder Disney+. Diese sollen jährlich mindestens vier Prozent ihres Umsatzes in heimisches Filmschaffen investieren und 30 Prozent ihres Angebots für europäische Produktionen reservieren müssen. Das Referendumskomitee sieht darin einen «krassen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit», wie es in der Mitteilung heisst. (wap)