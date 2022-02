40'000 Tonnen zusätzlich Mieses Wetter: Schweiz muss mehr Kartoffeln importieren Rösti, Kartoffelstock und Raclette-Kartoffeln: In der Schweizer Küche hat die Kartoffel ihren festen Platz. Nun könnte aber die inländische Ernte nicht ausreichen. 11.02.2022, 08.27 Uhr

Im vergangenen Jahr wurden deutlich weniger Kartoffeln aus hiesiger Erde geholt. Keystone

Mitten in der Raclette-Saison ist dies eine harte Nachricht für alle Fans von Schweizer Kartoffeln: Das schlechte Wetter im vergangenen Jahr hat nicht nur auf das Gemüt von Sonnenfans geschlagen, sondern auch die Kartoffelernte merklich geschmälert. Die Lagerbestände seien «um 30 bis 40 Prozent niedriger sind als in einem normalen Erntejahr», heisst es in einer Mitteilung vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) vom Freitag.