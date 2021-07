10 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel

Wer mit dem Auto in Richtung Süden fährt, braucht viel Geduld: Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels und an der Grenze zu Italien stauen sich die Autos. Selbst in der Nacht löste sich der Stau nicht auf.

Aktualisiert 24.07.2021, 10.47 Uhr