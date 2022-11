Weltklimakonferenz: Ja zu Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden

UMWELTSCHUTZ Einigung in Nachspielzeit: Klimakonferenz beschliesst Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden Die Weltklimakonferenz in Ägypten hat sich erstmals auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern geeinigt. 20.11.2022, 07.56 Uhr

Erstmals hat sich die Weltgemeinschaft an der Klimakonferenz in Ägypten auf einen Geldtopf zum Klimaschäden-Ausgleich armer Länder geeinigt. Keystone

Den neuen Fonds beschlossen die Vertreter von rund 200 Staaten am frühen Sonntagmorgen. An der seit zwei Wochen dauernden Klimakonferenz in Ägypten nimmt auch eine Delegation aus der Schweiz teil. Eine Reaktion dieser zu der fast zwei Tage nach dem eigentlichen Ende der Konferenz gefundenen Erklärung lag zunächst nicht vor.