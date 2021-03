Schweden Nach Messerattacke: Verdächtiger bestreitet die Tat laut schreiend bei der Anhörung Der 22-jährige Mann, der verdächtigt wird, im schwedischen Vetlanda sieben Männer niedergestochen zu haben, bestreitet seine Schuld. 05.03.2021, 13.52 Uhr

Die Polizei ging zunächst von einer terroristischen Tat aus. Foto: Keystone

(dpa) Bei der Anhörung vor dem Untersuchungsrichter am Freitag schrie er, er habe nichts getan, wie ein Reporter des Schwedischen Fernsehens SVT aus dem Gerichtsgebäude berichtete. Der Mann sei sehr verärgert gewesen und habe mit der Faust auf den Tisch geschlagen. Das Gericht in Eksjö ordnete Untersuchungshaft an.