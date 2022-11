Lima: Flugzeug kollidiert auf Startbahn mit Feuerwehrauto

Peru Flugzeug kollidiert auf Startbahn mit Feuerwehrauto - zwei Tote Bei der Kollision eines Flugzeugs mit einem Feuerwehrwagen auf der Startbahn des Flughafens der peruanischen Hauptstadt Lima sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Noch ist die Ursache des Zusammenstosses unklar. 19.11.2022, 13.10 Uhr

Bei der Kollision eines Flugzeugs mit einem Feuerwehrwagen auf der Startbahn des Flughafens der peruanischen Hauptstadt Lima sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine der Fluggesellschaft Latam sei nach dem Zusammenstoss in Brand geraten, zwei Feuerwehrleute in dem Kleintransporter seien ums Leben gekommen, hiess es am Freitag (Ortszeit) in einer Mitteilung des internationalen Flughafens Jorge Chávez.