David Letterman interview Wolodimir Selenski auf Netflix

Netflix «Was geschieht, wenn Putin morgen tot ist?» US-Talkmaster Letterman trifft Selenski – in Kiewer Metrostation Der legendäre Late-Show-Moderator David Letterman interviewt den ukrainischen Präsidenten unter skurrilen Umständen. Er stellt allerpersönlichste Fragen – und bringt Selenski sogar dazu, einen Witz zu erzählen. Bojan Stula 1 Kommentar 13.12.2022, 05.00 Uhr

Im Interview mit David Letterman gibt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski auch viel Persönliches preis. AP

Die Szenerie ist beinahe schon unglaublich, aber geschickt in Szene gesetzt. In einer Metrostation in Kiew interviewt US-Talkmaster David Letterman vor Publikum den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Immer wieder rumpeln U-Bahn-Züge vorbei. Dann heulen nach wenigen Gesprächsminuten die Luftschutzsirenen auf.

Fassungslos fragt Letterman seinen Gast, was sie jetzt tun müssten. «Nichts!», antwortet der Präsident und lacht. Letterman antwortet: «Unter allen anderen Umständen wäre ich jetzt beunruhigt, aber hier mit Ihnen bin ich es nicht.»

Die 25. Folge von Lettermans Netflix-Talkshow «My next Guest» ist bestimmt die verrückteste – aber auch die gewichtigste. Seit Montag ist sie im Streamingdienst aufgeschaltet. Im Oktober reiste der 75-jährige US-Starmoderator mit seinem Team von Warschau aus per Zug in die Ukraine. Dort führte er neben dem rund 40-minütigen Präsidenten-Interview während Wochen auch zahlreiche Gespräche mit der Bevölkerung.

Entschlossen bekräftigt Selenski im Interview, dass der Krieg erst zu Ende sein wird, wenn die Ukraine sämtliche Gebiete zurückerobert hat und die Grenzen wiederhergestellt sind. Den Konflikt bloss einzufrieren, wäre gegenüber der eigenen, zutiefst opferbereiten Bevölkerung unehrlich. Für die Abkürzung der Krieges sei «mächtige Hilfe» aus dem Ausland nötig.

Ohne Putin kein Krieg

Die russische Bevölkerung hält Selenski dagegen für feige, weil sie die Gehirnwäsche des Kreml-Regimes nicht hinterfragt, die Wahrheit über den Krieg gar nicht erst wissen will, Putin alles glaubt und sich in den eigenen vier Wänden verkriecht. «Es gibt aber auch jene, die die Wahrheit kennen und einfach Schiss haben.» Trotzdem dürfe man den Feind nicht hassen, denn dies mache den Unterschied aus, ob man im Krieg Mensch bleiben könne oder zum Tier werde.

Dann fragt Letterman, was geschehen würde, wenn Putin tot wäre. Ohne Putin würde der Krieg nicht weitergehen, gibt sich Selenski überzeugt, denn im totalitären Russland verfüge er über die absolute Macht. Eine demokratische Wende bei seinen Feinden könne es erst geben, wenn «die Russen merken in welcher Isolation sie sich befinden».

Der einzige Weg aus dieser Isolation sei, das internationale Recht zu achten, denn inzwischen wolle «niemand mehr mit Russland etwas zu tun haben, nicht im Sport und nicht in der Kultur». Den Russen nicht mehr die Hand zu reichen, und zwar in jedem Sinn des Wortes, ist darum laut Selenski die einzige richtige Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft.

«Das Lachen hilft uns, nicht verrückt zu werden»

Neben diesen Standpunkten zum Krieg entlockt der 75-jährige, inzwischen langbärtige Starmoderator in bewährter Talkmanier auch viel Persönliches. Es wird zwischendurch gefeixt und viel gelacht, selbst einen Witz gibt Selenski zum Besten. «Das Lachen hilft uns, nicht verrückt zu werden», erklärt Selenski, «wie zu Sowjetzeiten verleiht uns der Humor die Inspiration, weiterzuleben und unsere Kinder aufzuziehen.»

Die besten Momente im Krieg hat der ukrainische Präsident, wenn er mit seiner Frau und seinen Kindern telefonieren kann. Sonst sehe er seine Kinder nur selten. «Putin hat unseren Kindern die Kindheit gestohlen. Aber jeder von uns muss Opfer im Krieg bringen, und unsere Kinder opfern eben ihre Kindheit», fügt Selenski bitter an.

Das Thema Krieg und Kinder beschäftigt Letterman sichtlich. Worüber er denn mit seinen Kindern rede, will der Moderator wissen; über den Krieg, über ukrainische Siege? Selenski wirkt bei seiner Antwort elektrisiert: «Über den Krieg, das können Sie mir glauben, wissen die Kinder mehr als wir. Mein Sohn ist neun Jahre alt und kennt die Namen aller Waffen - und das hat er nicht von mir! Wir alle sind tief in den Krieg verstrickt.»

Daher habe er es auch leichter, als andere Väter, fährt Selenski fort. Bei den seltenen Zusammenkünften mit seinen Kindern würden sie sich derart freuen, dass es gar keine Rolle spiele, was er ihnen erzählt.

Endlich wieder einmal ans Meer fahren

Fünf Wochen nach dem Interview fragt Letterman aus New York per Videocall nach. Die schweren russischen Raketenangriffe auf die ukrainischen Städte und Energieversorgungseinrichtungen dauern an. Dem russischen Präsidenten, er nennt Putin nie beim Namen, wirft Selenski einen schweren Rechenfehler vor.

«Je mehr er unsere Würde und Integrität angreift, und zwar unfair angreift, desto mehr wollen die Menschen der Ukraine siegen, um ihre Integrität zu bewahren.» 98 Prozent aller Ukrainerinnen und Ukrainer würden lieber ohne Strom und Wasser bleiben, als von Russland besetzt, sagt Wolodimir Selenski im Brustton der Überzeugung.

Was denn die Zukunft für ihn bereit halte, fragt Letterman zum Schluss. «Ich werde definitiv Präsident bis zu unserem Sieg bleiben. An die Zeit danach denke ich nicht einmal. Noch nicht. dafür bin ich noch nicht bereit», antwortet Selenski im ersten Anlauf. Bloss, um sich zu besinnen: «Nach unserem Sieg möchte ich endlich wieder einmal Zeit am Meer verbringen. Und ein Bier hätte ich gerne.»

Selenskis Witz Verkürzt lautet Selenskis Witz, den er Letterman im Interview erzählt, so: Zwei Juden treffen sich in Odessa und reden über die aktuelle Lage. «Russland befindet sich im Krieg mit der Nato», sagt der eine. «Ist das so?», fragt der andere zurück. «Ja, Russland hat schon 70'000 Tote, die Raketenarsenale sind beinahe erschöpft, viel eigenes Kriegsmaterial zerstört.» «Und die Nato?» «Die Nato ist noch gar nicht da!» - Gelächter im Publikum. In der direkt nachfolgenden Doku-Szene kann Letterman seinen eigenen Humor unter Beweis stellen. Bei seinem Spontanauftritt als Überraschungsgast in einem Kiewer Comedy-Club stellt sich der Amerikaner so vor: «Ich bin aus den USA in die Ukraine gereist, um all den Schiessereien zu Hause zu entfliehen.» (bos)

