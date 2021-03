Irak-Besuch «Frauen sind mutiger als Männer, das ist so»: Papst ist zurück von seiner Reise und kritisiert den Umgang mit Frauen Knapp vier Tage reiste Franziskus quer durch den Irak. Für den 84-Jährigen war es ein lang ersehnter, aber auch anstrengender Besuch. Die Reise war ein weiter Schritt für die Geschwisterlichkeit zwischen den Religionen. 08.03.2021, 16.23 Uhr

Er ist der erste Papst, der den Irak besucht. Foto: Keystone

(dpa) Papst Franziskus hat anlässlich des Weltfrauentages den Umgang mit Frauen kritisiert. Auf dem Rückflug nach einer viertägigen Irak-Reise sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche, er habe es nicht glauben können, als ihm Listen gezeigt worden seien, auf denen Frauen zum Kauf angeboten wurden, so wie es die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit Jesidinnen gemacht habe. Am Montagmittag landete die Maschine mit der corona-geimpften Vatikan-Delegation und mehr als 70 Journalisten in Rom.