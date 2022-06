Deepfake von Vitali Klitschko täuscht Berliner Bürgermeisterin

Fake Videos Falscher Vitali Klitschko täuscht Berliner Bürgermeisterin – warum immer mehr Politiker auf Deepfakes hereinfallen Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von Madrid, Wien und Berlin werden Opfer eines Betrügers, der sich mittels digitaler Manipulation als Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ausgibt. Nicht alle von ihnen schöpfen Verdacht. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Politikerinnen und Politiker in Spanien, Deutschland und Österreich liessen sich in einem Videoanruf von einem vermeintlichen Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko täuschen, der ein Deepfake war. Getty Images

Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat bei einer Videoschalte vermeintlich mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko telefoniert. Vermeintlich, weil der Videoanruf vorzeitig beendet wurde, nachdem Giffey während des Gesprächs zu zweifeln begann, ob es sich wirklich um den ehemaligen Profiboxer Klitschko handelt.

Und die ehemalige Bundesfamilienministerin wird nicht schlecht gestaunt haben, als sich ihre Zweifel dann als berechtigt herausstellten: Die Berliner Senatskanzlei geht von einer digitalen Manipulation, einem sogenannten Deepfake aus. Es war wohl ein Betrüger, der sich am Telefon als Vitali Klitschko ausgab. Unterdessen ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei wegen des Vorfalls mit Giffey. Es werde ein politisches Motiv angenommen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Auch Wiener Bürgermeister liess sich täuschen

Giffey ist nicht allein. Kürzlich brach auch der Madrider Bürgermeister José Luis Martinez-Almeida ein Videotelefonat mit dem vermeintlichen Klitschko ab, nachdem er misstrauisch wurde, wie das zuständige Bürgermeisteramt mitteilte. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig telefonierte ebenfalls mit dem Fake-Klitschko, wurde aber nicht misstrauisch und fiel auf den Fake-Anrufer herein.

Deepfake Der Begriff setzt sich aus den Wörtern «Deep Learning» und «Fake» zusammen. «Deep Learning» ist eine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Methode, mit welcher das System durch eine intensive Beobachtung lernt. Dabei werden Lippenbewegungen, Mimik und Körperhaltung analysiert. Beobachtet wird auch, wie sich eine Person bewegt oder wie sie spricht.

Nachdem herauskam, dass der vermeintliche Klitschko ein Deepfake war, hiess es aus Wien, dass die Mail-Adressen über welche das Gespräch vorbereitet worden waren, vertrauenswürdig gewirkt hätten. Im Falle von Franziska Giffey hätte der Betrüger angefragt, ob das Gespräch auf russisch stattfinden und übersetzt werden könne, da weitere nicht deutschsprachige Mitarbeiterinnen mit dabei sein würden.

Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey. Filip Singer / Keystone

Vorfälle mit Deepfakes von international bekannten Personen gibt es immer wieder: im April 2021 soll sich ein Unbekannter in mehreren Videokonferenzen via Zoom als Leonid Wolkow, Vertrauter des bekannten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, ausgegeben haben. Unter anderem sind Politikerinnen und Politiker aus den Niederlanden, Grossbritannien, den Baltischen Staaten und der Ukraine auf den Deepfake reingefallen.

Täuschend echte Menschen

Weiter geisterte im März dieses Jahres ein Video im Netz herum, in dem der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski seine Landsleute zur Kapitulation aufrief – ebenfalls ein Deepfake.

Für die Auftritte des Fake-Klitschko bei Giffey und anderen europäischen Bürgermeistern wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit Videomaterial eines echten Klitschko-Interviews verwendet. Dabei wurden in Echtzeit die Lippenbewegungen aus dem Video mit den Aussagen desjenigen zusammengeführt, der tatsächlich mit Giffey gesprochen hat. Fachleute nennen diese Methode «Face Reenactment».

Die Erschaffung eines Deepfake-Obama. Youtube / BBC

Und so können Bilder, Audios und Videos, täuschend echt gefälscht werden. Mit Deepfakes können glaubwürdige Desinformations-Kampagnen durchgeführt werden. Auch sind Deepfakes dazu imstande, Personen beliebige Aussagen treffen lassen, die sie in beliebigen Situationen darstellen und so den Ruf der Personen nachhaltig schädigen, wie das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beschreibt.

Misstrauen und technisches Wissen helfen

Deepfakes sind gefährlich, denn gerade bewegten Bildern und Stimmen vertrauen viele Menschen intuitiv – deshalb werden die Fakes auch für Propaganda und Desinformation im Netz missbraucht und haben politisches Sprengstoff-Potenzial. Cyber-Experten und Politiker warnen seit Jahren vor einer Erosion der Glaubwürdigkeit demokratischer Debatten, hervorgerufen durch solche Deepfakes.

Das BSI führt unter anderem auch Gegenmassnahmen auf, die zur Verhinderung einer Täuschung durch einen Deepfake beitragen können. eine zentrale Massnahme stellt dabei gemäss dem BSI die Aufklärung dar. Denn bereits das Wissen um die Existenz von Deepfakes und die Möglichkeiten von KI helfe Betroffenen dabei, nicht mehr per se auf die Echtheit jeglicher Videos oder Audio-Aufzeichnungen zu vertrauen. Stattdessen gelte es, Aussagen und Plausibilität kritisch zu hinterfragen.

Zudem gebe es «typische Artefakte bei Gesichtsmanipulationen» sowie bei «synthetischen Stimmen», die solche Fälschungen entlarven können. Das BSI zählt hierbei Auffälligkeiten bei Gesichtsübergängen, verwaschene Konturen in Zähnen oder im Auge, die eigentlich scharf sein sollten, auf. Weiter weise auch eine begrenzte Mimik oder die unstimmige Belichtung eines Gesichts aufgrund einer beschränkten Datenlage, auf einen Deepfake hin.

Beim Fokus auf die Stimme einer Person weisen nach dem BSI, vor allem ein metallischer oder monotoner Klang, eine unnatürliche Sprechweise oder unnatürliche Geräusche oder Verzögerungen auf eine Fälschung hin. So oder so: Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey wird nach dem Vorfall mit dem Fake-Klitschko ihre Gesprächspartner in Videoanrufen wohl noch mehr unter die Lupe nehmen. Der echte Kiewer Bürgermeister Klitschko sagte nach Bekanntwerden des Vorfalls mit Giffey zur deutschen Bild-Zeitung, dass er auf ein baldiges Gespräch mit SPD-Politikerin über seine offiziellen Kanäle hoffe. Und: «Ich brauche dann auch keine Übersetzer.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen