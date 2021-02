Sonderfall Das Ausland blickt neidisch auf die Schweiz – deutsche Touristen zieht es in die geöffneten Skigebiete Ein «Schweizer Ischgl» ist bislang ausgeblieben, die Schutzkonzepte in den Bergen funktionieren. Dass jetzt mehr und mehr Deutsche hierher in den Skiurlaub fahren, gefällt einem hochrangigen CDU-Politiker gar nicht. Er richtet einen Appell an seine Landsleute. Patrik Müller 23.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vorbei an den Gesslerhüten: Die Schweiz fährt eine ganz eigene Linie. Karikatur: Silvan Wegmann

Es war ein Prachtswochenende in Garmisch-Partenkirchen, einem der grössten Wintersportorte Deutschlands. «Es herrschte Traumwetter, die Leute kamen scharenweise», sagt Matthias Stauch, der Chef der dortigen Zugspitzbahn, und seufzt: «Es wäre ein sehr gutes Geschäft gewesen.»

Wäre – denn in Bayern gilt wie überall in Deutschland der Ski-Lockdown. Selbst die Toiletten müssen geschlossen bleiben. Die Parkplätze waren am Sonntag trotzdem überfüllt. Stauch: «Die Leute wollen raus, sie brauchen frische Luft, viele kamen mit Tourenskis hierher und rannten kreuz und quer herum.»

Rhetorisch fragt er: «Ob das aus epidemiologischer Sicht besser ist als ein geordneter Skibetrieb?» Bergbahnchef Stauch räumt ein:

«Wir schauen mit einem gewissen Neid über die Grenze in die Schweiz. Dort scheint der geordnete Skibetrieb zu funktionieren. Ich gönne es den Kollegen.»

Vor wenigen Monaten stand die Schweiz noch am Pranger der Nachbarländer. Sie ist das einzige Alpenland, das seine Skigebiete komplett offenlässt – auch für ausländische Gäste. In Europa haben sonst einzig noch Schweden, Norwegen und Finnland einen Teil ihrer Pisten geöffnet.

Nur sie widersetzen sich der gemeinsamen Forderung der mächtigen EU-Länder Deutschland, Frankreich und Italien, die Skigebiete länderübergreifend zu schliessen. Angela Merkel, Emmanuel Macron und Giuseppe Conte setzten sich persönlich dafür ein.

Im Bundesrat stand der Entscheid auf der Kippe

Im Bundesrat, so sagen Insider, sei im Dezember die Stimmung beinahe gekippt. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) soll in einer Sitzung von «Sanktionen» der Nachbarstaaten gesprochen haben, die drohten, falls die Schweiz die Gebiete nicht schliesse. Er wies zudem auf mögliche Reputationsschäden hin. Es geisterte das Szenario eines «Schweizer Ischgl» herum.

Mehrere Kantone, darunter Graubünden oder wie hier auf dem Bild Obwalden lassen sogar die Terrassen offen: Restaurants Ristis im Brunni Skigebiet oberhalb von Engelberg, am 17. Februar 2021. Urs Flueeler / KEYSTONE

Trotz dieser Bedenken blieb der Bundesrat standhaft – gemäss gut informierten Quellen hatte ausgerechnet die Walliserin Viola Amherd (CVP), die sonst als Corona-Hardlinerin gilt, dafür plädiert, die Bahnen laufen zu lassen. Man könne immer noch anders entscheiden, falls sich die Lage verschlimmere, argumentierte sie.

Soweit sollte es nicht kommen, ganz im Gegenteil. Als die Massen über Weihnacht und Neujahr in die Berge strömten, sorgten zwar Fotos von dicht beieinander stehenden Menschengruppen in den sozialen Medien für Empörung.



Aber die Infektionszahlen stiegen in den Wochen danach nicht an, sondern sie sanken. Inzwischen verfestigt sich dieses Bild. Die Wintersportgebiete haben sich keineswegs als Risikozonen erwiesen.

Skischule in Arosa: Nach einem Ausbruch mit mutierten Viren wurde die Skischule vorübergehend geschlossen, das ganze Dorf wurde getestet - und schnell kehrte wieder Normalbetrieb ein. Dominic Wirth

Schlagzeilenträchtige Ausbrüche mit mutierten Viren in Wengen, St. Moritz und Arosa konnten schnell eingedämmt werden, begleitet von konsequentem Durchtesten der Bevölkerung. Die innenpolitischen Kritiker sind verstummt. Grünen-Präsident Balthasar Glättli, der sich für eine Schliessung der Skigebiete ausgesprochen hatte, reagierte nicht auf eine Anfrage für eine Stellungnahme.

Daniel Luggen, der Kurdirektor von Zermatt, sagt: «Die Schutzkonzepte haben sich bewährt, auch wenn es in den Stosszeiten am Morgen sehr anspruchsvoll war, Hunderte von Leuten zu managen.» Von Markierungen bis zu «Covid-Engeln» wurde kein Aufwand gescheut, um Disziplin herzustellen.

In Zermatt seien die Frequenzen zwar von November bis Ende Januar um 30 Prozent zurückgegangen. Das ist viel, aber eben nicht 100 Prozent wie in den Skigebieten Deutschlands, Frankreichs und Italiens. In Graubünden, wo der Inländer-Anteil höher ist, beträgt der Rückgang 25 Prozent, in «Schweizer-Hochburgen» wie Lenzerheide oder Flims Laax gar nur 10 Prozent.

30 Prozent weniger Gäste: Daniel Luggen, Kurdirektor von Zermatt.

Alex Spichale

Stellvertretend für die ganze Branche sagt der Zermatter Luggen: «Wir können stolz sein, dass Mitarbeitende aus der Kurzarbeit geholt und dem Staat viele Kosten erspart wurden.» Er will die Saison wie geplant bis Ende April durchziehen.

Die Deutschen zieht es in die Schweiz – auch ohne Werbung

Nun sind oder gehen in den Kantonen die Ferien zu Ende. In Deutschland aber verreisen viele Wintersportbegeisterte traditionell erst im März oder im Osterurlaub. In den Schweizer Skigebieten spricht man nicht gern darüber, aber der Fall ist klar: Vielerorts erwartet man einen starken Zustrom aus Deutschland.



Schon im Dezember sorgten selbst in Graubünden ausländische Gäste für immerhin 20 Prozent der Übernachtungen (normalerweise 40 Prozent). Der grösste Teil waren Deutsche. Zermatts Kurdirektor Luggen sagt:

«Wir sind sehr optimistisch, viele deutsche und französische Gäste zu begrüssen. Es gibt viele Stammgäste, die sagen: Wir kommen, wir lassen uns den Urlaub nicht nehmen, wir brauchen ihn mehr denn je.»

Vor Werbung aber hüte er sich, das würde bloss provozieren, betont Luggen.

Tatsächlich könnte in der deutschen Urlaubszeit erneut Kritik am Schweizer Sonderweg aufkommen – oder, wohl eher, an den eigenen unfolgsamen Bürgern. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, der aus dem Schwarzwald stammt, sagt gegenüber CH Media, er habe «keinerlei Verständnis» dafür, wenn deutsche Urlauber in die Schweizer Berge fahren.



«Jetzt geht es darum, Mobilität und Kontakte so weit wie möglich zu minimieren. Im schlimmsten Falle werden neue Infektionen ins Land eingetragen», sagt Frei, der stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion ist. «Diese Infektionen ziehen möglicherweise einen Lockdown nach sich.»

Kritisiert Deutsche, die zum Skifahren in Schweiz reisen: CDU-Spitzenpolitiker Thorsten Frei, hier mit Kanzlerin Angela Merkel. HO

Frei, dem ein guter Draht zu Kanzlerin Angela Merkel nachgesagt wird, wünscht sich folgendes:

«Dass alle Bürger noch einmal wenige Wochen rücksichtsvoll und diszipliniert sind und solche Touren vermeiden, damit wir alle gemeinsam möglichst schnell aus der Pandemie kommen.»

Mit dem Finger auf die Schweiz zeigen möchte Thorsten Frei aber nicht. Er äussert sich zum helvetischen Sonderweg differenziert: «Jedem Land stehen solche Entscheidungen offen. Ehrlicherweise finde ich das aber nicht gut, weil damit auch unnötige Bewegungen in Deutschland ausgelöst werden. Aber unsere Nachbarn verfolgen eben auch eine etwas andere Strategie als wir. Hier muss am Ende der Pandemie noch einmal sachlich resümiert werden. Ich bin überzeugt, dass ein abgestimmter Weg insgesamt gut täte.»