Kommentar: Die Party ist wegen Omikron vorbei

Kommentar Wegen Omikron: Die Party ist vorbei Der Moment ist gekommen, um Klartext zu reden: Wir sind an einem kritischen Punkt der Pandemie angelangt. Anna Wanner 28.12.2021, 22.15 Uhr

Der Hilferuf von Gesundheitsdirektor Guido Graf rüttelt auf: In der Region Luzern sind die Spitalkapazitäten so knapp, dass eine notwendige Intensivpflege bald nicht mehr garantiert werden kann. Dazu könnten auch Notfälle wie Herzinfarkte oder Skiunfälle zählen. Landesweit sind aktuell noch genügend Intensivplätze vorhanden, ein Ausweichen auf ein anderes Spital ist möglich. Zumindest vorerst.

Die Prognosen lassen indes keine Zweifel mehr zu. Auch im besten Fall stecken sich in zwei Wochen täglich nicht mehr zehn-, sondern zwanzigtausend Menschen mit der hochansteckenden Omikron-Variante an. Trotz vergleichsweise leichten Verlaufs führen die vielen Erkrankten in der Summe zu mehr schweren Fällen – und mehr Hospitalisationen. Die Situation in den Spitälern spitzt sich dramatisch zu. Und die Politik? Die scheint sich in die Ferien verabschiedet zu haben. Nur: Weiter Zuwarten ist keine Option mehr. Denn der Wettlauf gegen die Infektionen kann mit Impfen und Eigenverantwortung nicht gewonnen werden – so zentral diese Massnahmen auch bleiben.

Der Moment ist gekommen, um Klartext zu reden: Wir sind an einem kritischen Punkt der Pandemie angelangt. Wollen wir grösseres Unheil in den Spitälern abwenden, müssen wir die Kontakte jetzt massiv reduzieren. Nicht nur Veranstaltungen wie der Spengler-Cup oder das WEF, auch Silvesterpartys, Konzerte und Skirennen mit Zuschauern sollten endlich abgesagt werden.