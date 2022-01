Novak Djokovic ist ein Bauernopfer, das hat er nicht verdient

Kommentar Novak Djokovic ist Impfskeptiker und Verschwörungstheoretiker, doch das hat er nicht verdient – er ist ein Bauernopfer Der Tennisspieler Novak Djokovic ist nicht nur Impfskeptiker, sondern verharmlost auch das Coronavirus und provozierte ganz Australien. Doch diese Behandlung hat er nicht verdient. Ein Kommentar. Simon Häring 1 Kommentar 07.01.2022, 05.00 Uhr

In seiner Heimat hat der Visumsentzug von Novak Djokovic heftige Reaktionen ausgelöst. Lapresse / APA

Sein Vater Srdjan erklärte ihn zum «Führer der freien Welt, der armen und unterdrückten Länder und Völker», den man zwar in Ketten legen könne, aber sein Sohn sei wie Wasser. Er finde immer einen Weg. Denn er sei der «Spartakus der neuen Welt, der Ungerechtigkeit, Kolonialismus und Heuchelei nicht dulde». Dass dem ungeimpften Tennisspieler Novak Djokovic in Australien das Visum entzogen worden ist, hat in seiner Heimat heftige Reaktionen ausgelöst. Präsident Aleksandar Vucic hat angekündigt, «für Djokovic, die Gerechtigkeit und die Wahrheit» zu kämpfen. Das alles ist – mit Verlaub – ein völlig übertriebener Blödsinn.

Novak Djokovic ist ein Impfskeptiker, ein Esoteriker, er äussert sich wie ein Verschwörungstheoretiker und er verharmlost seit Monaten ein Virus, das weltweit über 5 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Mit seiner Weigerung, sich impfen zu lassen und seinem folgenden Eiertanz rund um die Impfpflicht in Australien hat er ein Land provoziert, das 19 Monate im Lockdown war, und derzeit in seiner schlimmsten Pandemiewelle steckt. Zuletzt wurden in Australien über 70'000 Ansteckungen an einem einzigen Tag registriert. Und das bei 25,5 Millionen Einwohnern.

Und doch: Diese Behandlung hat Novak Djokovic nicht verdient. Er hat das Flugzeug im Glauben bestiegen, die Voraussetzungen für eine Einreise zu erfüllen. Das mag naiv und vielleicht sogar abgehoben gewesen sein, aber es war bestimmt nicht seine Absicht, damit diplomatische Verwerfungen auszulösen. Djokovic will Tennis spielen und Rekorde brechen. Mit einem Sieg in Melbourne würde er 21-Grand-Slam-Titel auf sich vereinigen – einen mehr als Roger Federer und Rafael Nadal. Das treibt Djokovic an.

Wut und Empörung der Bevölkerung auf die Befreiung Novak Djokovics von der Impfpflicht hat die Politik überrascht. Und der sehr umstrittene Premierminister Scott Morrison hat darin eine Chance erkannt, sich zu profilieren, wenn er mit harter Hand gegen Djokovic vorgeht und seine schützende Hand über Australien hält. Ob das politische Kalkül in Hinsicht auf die Parlamentswahlen im Mai aufgeht, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Morrison hat Djokovic damit zum Bauernopfer gemacht.

