Die Krankenkassen sollen ihre Reserven abbauen

Kommentar Die Rücklagen der Krankenkassen sind nichts anderes als zu viel bezahlte Prämien und sollten zurück an den Versicherten Die Reserven der Krankenkassen haben sich in den letzten Jahren vervielfacht. Bund und Parlament wollen sie aber nicht zwingen, diese abzubauen. Sie sollten den Krankenkassen aber mehr Flexibilität bei der Prämiengestaltung zugestehen. Roman Schenkel 15.06.2021, 22.00 Uhr

Es ist der eiserne Notvorrat für Unvorhergesehenes: die Reserven der Krankenkassen. Früher waren sie oft zu knapp, heute horten die Kassen mehr als doppelt so viel wie gesetzlich vorgeschrieben. In den vergangenen zehn Jahren sind die Reserven aller Krankenversicherer von 3,1 auf über 11,3 Milliarden Franken angeschwollen. Ein Geldberg, der Begehrlichkeiten weckt. Kantone und Spitäler haben sich bereits in Stellung gebracht.