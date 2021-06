Persönlich Taschengeld dank Loskauf am Kiosk Ungläubig blickte ich vor wenigen Tagen die Kassiererin am Kiosk an, als ich mein Glück mit einem Win-for-Live-Los herausfordern wollte. Hatte ich sie vielleicht falsch verstanden? Cynthia Mira 18.06.2021, 05.00 Uhr

Wussten Sie, dass man ein gewisses Alter benötigt, um für 5 Franken ein Win-for-Life-Los am Kiosk zu kaufen? Ich bisher auch nicht. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ungläubig blickte ich vor wenigen Tagen die Kassiererin am Kiosk an, als ich mein Glück mit einem solchen Los herausfordern wollte. Ich bat sie höflich, ihre Frage zu wiederholen. Hatte ich sie vielleicht falsch verstanden?