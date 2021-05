Meiereien Mit Blick zum Himmel: Kennen Sie die neuste Verschwörungstheorie? Dass wir unser Bargeld dauernd umtauschen müssen, hat seine Gründe. Nicht die, die Sie glauben. Jörg Meier 13.05.2021, 23.11 Uhr

Der Witz geht so: Eine Frau und ein Mann sitzen draussen. Sie liest Meldungen auf ihrem Handy. Er schaut einem Flugzeug nach. Sie: «Hast du gewusst: Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung glaubt an Verschwörungsmythen!» Er: «Verrückt! Da sieht man wieder, was diese giftigen Kondensstreifen anrichten.»