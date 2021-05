Fahrländer Die Schweiz neu aufteilen? Der Politikwissenschaftler Daniel Bochsler hat einen Artikel mit demselben Titel verfasst, den diese Kolumne trägt – allerdings ohne Fragezeichen. Bochslers gnadenlose Diagnose: «Heute haben sich die Kantone überlebt.» Hans Fahrländer 22.05.2021, 05.00 Uhr

«Heute haben sich die Kantone überlebt. Sie verlieren zusehends an Handlungsfähigkeit, die politischen Gräben zwischen den Kantonen schrumpfen», so Bochsler. Keystone

Das Thema kommt in Wellen. Aber diesmal ist es besonders radikal formuliert. Braucht es in unserem kleinen Land wirklich noch 26 Kleinstrepubliken? Der Politikwissenschaftler Daniel Bochsler, unter anderem als Forscher am Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) tätig, hat für die Mai-Ausgabe der Zeitschrift «Schweizer Monat» einen Artikel mit demselben Titel verfasst, den diese Kolumne trägt – allerdings ohne Fragezeichen, quasi als ultimative Aufforderung: Die Schweiz neu aufteilen. Der Aufsatz ist eingebettet in ein Dossier, welches Vor- und Nachteile des schweizerischen Föderalismus erörtert, in der Pandemie und überhaupt.