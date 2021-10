Autorin Sibylle Berg ist gegen das Covid-19-Gesetz – die Gründe

Meinung Autorin Sibylle Berg setzt sich für ein Nein zum Covid-19-Gesetz ein: «Es ist für mich der erste Schritt in eine mögliche Dystopie» Die von CH Media zur wichtigsten Intellektuellen gewählte Frau, Sibylle Berg, setzt sich für ein Nein zum Covid-19-Gesetz ein. Hier schreibt sie, warum. Sibylle Berg 09.10.2021, 19.22 Uhr

«Mit dieser Art Gesundheitsnachweis kann die Infrastruktur für eine totale Überwachung gelegt werden», schreibt Sibylle Berg über das Zertifikat. Keystone

Bei vollem Respekt für die Schwierigkeit der Situation und in Anerkennung einer weltweiten schweren Erkrankung, die viele das Leben gekostet hat, sie krank, einsam und ruiniert zurückliess, halte ich ein Zertifikat, das Menschen Zugang oder Nichtzugang zur Teilhabe am täglichen gesellschaftlichen Leben gestattet oder verweigert, für gefährlich. Das Zertifikat teilt die Gesellschaft, schafft ein Klima von falscher Sorglosigkeit, und Verhärtung der eigenen Positionen. Die Bevölkerung teilt sich in gute und schlechte Bürger.